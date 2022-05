Renault Poolse automobilist brandt uit en beschadigt café in Ardooie

Rond 14.30 uur sloeg de Poolse man uit Ardooie met zijn wagen vanop de ringweg de Kortrijksestraat in. “Plots begon de auto te roken”, klinkt het. “Ik kon nog net langs de kant parkeren.” In een mum van tijd sloegen er vlammen uit de wagen en was er een grote zwarte rookpluim te zien. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De auto raakte volledig vernield. Het vuur en de hitte veroorzaakten ook schade aan de voorkant van café De Veekoopman, op de hoek met de Motestraat. Enkele ruiten sprongen stuk en ramen verkleurden van de hitte. “Ik was hier niet”, aldus de uitbaatster. “Ik arriveerde net toen de auto aan het roken was en vuur vatte. In het café kwam er ook wat rook binnen maar de brandweer zorgde voor ventilatie.” Uit dank voor hun snelle en krachtdadig optreden, trakteerde de waardin de aanwezige brandweermannen na hun interventie op een verfrissend drankje.