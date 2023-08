17 jaar was hij schepen, nu gaat José Debels (62) met pensioen: “Eenmaal je van de politiek geproefd hebt, laat die je nooit meer los”

Na zeventien jaar als schepen van de stad Roeselare gaat José Debels (62) eind deze maand met pensioen. “Ik kijk er naar uit. Maar naarmate het afscheid dichter komt, voelt het toch ook wel raar”, zegt hij. Wij spraken met hem af in KOERS. Museum van de Wielersport, niet toevallig de realisatie waar hij het meest trots op is, voor een afscheidsbabbel over wat voorbij is en over de toekomst. “Mijn sjerp zal ik blijvend koesteren als souvenir aan een mooie periode”, zegt José.