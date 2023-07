Recreatiedomein De Waterbek klaar voor de zomer: “Aangenamer om te vertoeven én toegankelijker”

De Waterbek in Ardooie zit in het nieuw. Het bufferbekken aan de Berlingmolenstraat dat eerder al opgewaardeerd werd tot een recreatieve groene long in het Ardooise centrum is nu dankzij een aantal ingrepen een nog aantrekkelijkere plek geworden om te vertoeven. De werken zijn net op tijd klaar voor de vijfde editie van het gezinsfestival De Waterbek dat er vrijdag georganiseerd wordt. Maar wat is er precies allemaal aangepakt?