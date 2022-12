RECONSTRUCTIE. Waarom werd het spoorverkeer niet stilgelegd? “We probeerden de vrachtwagen van de overweg te halen maar moesten plots rennen voor ons leven”

Tielt Man krijgt 18 maanden cel voor zware vechtpar­tij in drugsmili­eu, tweede beklaagde vrijgespro­ken

Een 27-jarige man uit Tielt heeft 18 maanden cel gekregen voor een zware vechtpartij in Tielt. Een man liep daarbij verschillende breuken op in zijn gezicht. Volgens de verdediging vonden de feiten plaats in het drugsmilieu.

10:01