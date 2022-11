Realisatie nieuwbouw Klaverstraat op schema

Izegem Izegemse jeugdraad en -verenigin­gen pleiten via open brief voor prioritai­re realisatie evenemen­ten­hal: “Evenemen­ten zijn belangrij­ke vorm van inkomsten voor ons maar infrastruc­tuur is nu ontoerei­kend”

De Izegemse jeugdraad en alle Izegemse jeugdbewegingen pleiten er via een open brief aan het adres van het stadsbestuur voor om in tijden van stijgende bouwprijzen, opeenvolgende loonindexeringen en de energiecrisis prioritair werk te maken van een nieuwe multifunctionele evenementenhal. “Want het JOC is niet geschikt, er is een tekort aan zalen voor evenementen, fuiven en concerten en de gehele Izegemse jeugd verdient dit echt ”, klinkt het. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) reageert dat er na de herfstvakantie meer duidelijkheid volgt over het budget voor de komende jaren.

