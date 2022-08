Provincie zet verder in op verbeterde waterhuishouding ‘t Veld

Oekene Frans organist sluit reeks internatio­na­le orgelcon­cer­ten af

Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ sluit op zaterdag 13 augustus een reeks van drie internationale orgelconcerten af met de komst van de Franse organist Jean-François Pichon. Geboren in Calais woont hij sinds 2001 in Marcq-en-Baroeul, ten noorden van Rijsel, waar hij orgeltitularis is van twee kerken, de Notre Dame des Victoires en Saint Paul. Pichon is historicus en studeerde piano en orgel in Parijs, hij heeft de artistieke en muzikale leiding van een vocaal ensemble en met de beroepskaart van liturgisch organist van het bisdom Parijs op zak promoot hij orgelmuziek op de merkwaardigste instrumenten in heel Europa. Op het historisch Van Peteghemorgel in de Oekense Sint-Martinuskerk komt Jean-François Pichon topwerken spelen van Sweelinck, Frescobaldi, Titelouze, Pachelbel, J.S. Bach en Couperin. Het concert start zaterdag om 16 uur. Tickets en info via www.oekeneNV.be.

