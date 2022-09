Prinsendreef wordt hotspot voor jeugd: kinderopvang, kunstacademie en jeugdhuis zitten tegen najaar 2024 in nieuwbouw

Koolskamp Origineel: Schilderij van Dirk Verkain siert koerstrui­tjes van WTC In ’t Skum en ’t Zwjit

De leden van de Koolskampse WTC In ’t Skum en ’t Zwjit rijden voortaan rond in een bijzonder unieke koerstenue. Die is getooid met het schilderij ‘Tunnel of Love’ van Koolskamps kunstenaar Dirk Vakier. “We kozen voor een opvallend, maar tijdloos werk van Dirk”, aldus Davy Cortvriendt van de wielertoeristenclub.

25 september