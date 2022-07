Priester Jan Coghe verruilt Parochiale eenheid Sint-Germanus Ardooie voor decanaat Roeselare-izegem

Mijnenergie Nog tot eind dit jaar premie van 1.500 euro voor zonnepane­len, maar installa­teurs voeren offertest­op in: ben je nog op tijd?

De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat we meer zonnepanelen leggen. In de eerste 4 maanden van dit jaar werden er in Vlaanderen 50 procent meer zonnepanelen aangekocht dan vorig jaar. Maar door de lange levertijden lassen steeds meer installateurs, waaronder Engie, een offertestop in. Voeg daar een vertraagde aanvraagprocedure bij en het zal nipt worden wil je nog van de huidige, hogere premie van 1.500 euro genieten. Mijnenergie.be zoomt dieper op de situatie in.

8 juli