Peloeze Fjèste richt zich met kubb tornooi en workshop sjorren tot de jeugd

Na een jaartje niet door corona, gevolgd door een lightversie door datzelfde virus is de Peloeze Fjèste dit jaar helemaal terug. Het Peloeze comité pakt bovendien uit met enkele nieuwigheden. “We willen graag ons publiek verbreden en naast de gezinnen met kinderen ook de jeugd aanspreken “, vertelt Gudrun Vandenbussche. “Daarom gaan we dit jaar in zee met de Jeugdraad voor de organisatie van een kubb tornooi. Het is iets dat al langer in ons hoofd spookt, maar waarvoor we zelf de mankracht niet hebben. Gelukkig staat de jeugdraad paraat. Het tornooi start om 10 uur en we hopen om 10 à 15 ploegen te verwelkomen.” Inschrijven kan tot 15 augustus via jeugdraadardooiekoolskamp@outlook.be.