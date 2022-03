Palestijns journalist Mohanad Qufaisha getuigt in De Schaduw

Die organisatie tekent op een vreedzame manier verzet aan tegen de illegale bezettingen en nederzettingen. In De Schaduw tekent Qufaisha present voor een vertoning van de Engels gesproken kortfilm The Present. Aansluitend getuigt hij over zijn stad, zijn werk en het leven daar en maakt hij ook tijd voor vragen en wat napraten. Tijdens het gesprek met Mohanad is er uiteraard vertaling voorzien. Inschrijven doe je via an.maes@broederlijkdelen.be of op 051/26.08.02. De inkom bedraagt vijf euro, de deuren van De Schaduw in de Wezestraat openen om 19 uur.