Oudste molenfans uit de regio onder de indruk van de Lijstermolen: “Hij is prachtig gerestaureerd”

Westouter/Ardooie/DesselgemArsène Lemey (92) uit Desselgem en Gabriël Houthoofd (77) uit Ardooie behoren ongetwijfeld tot de oudste molenfans van het land. Ondanks hun al wat gevorderde leeftijd laten ze niet na zoveel mogelijk molens een bezoekje te brengen. Dit weekend konden ze hun hart ophalen in Westouter, waar in het kader van Erfgoeddag de vernieuwde Lijstermolen werd voorgesteld. “Houten constructies boeien mij mateloos en zo’n molen is daar uiteraard het summum van.”

Samen zijn ze 169 jaar oud, maar dat belet Arsène en Gabriël niet om regelmatig op pad te gaan om zoveel mogelijk molens te bezoeken. Ze moesten er dan ook zeker bij zijn op de officiële voorstelling van de Lijstermolen in Westouter. De pas gerestaureerde Lijstermolen kon dit weekend, zowel in het kader van Erfgoeddag als voor de Vlaamse Molendag, worden bezocht. Er waren demonstraties en wandelingen en mede dankzij het mooie weer kwam er nogal wat volk afgezakt naar de Baneberg.

Molen van Aalbeke

In de loop van zondagnamiddag treffen we op een bankje in de schaduw van de molen de twee oudjes. Ze spreken vol bewondering over de houten staakmolen. “Hij is prachtig gerestaureerd”, klinkt het unisono. Arsène Lemey kreeg de liefde voor molens mee toen hij nog in Aalbeke woonde. “Vanuit mijn tuin keek ik uit op de Hoogmolen. Elk morgen ging ik er een blik op werpen. Ook ging ik er vaak spelen met de kinderen. Meer en meer raakte ik in de ban van molens.” Samen met zijn vriend Gabriël trekt hij samen de provincie rond om zoveel windmolens te bezoeken. “Het is Gabriël die met de wagen rijdt, want ik heb sinds kort geen auto meer”, aldus de negentiger.

Volledig scherm Schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen) brengt in eigen persoon het graan tot aan de molen. © Henk Deleu

Het duo deed al de molen van Tielt, Kanegem en Ruiselede aan en nu dus ook Westouter. “We hoorden dat er hier gisterenavond (zaterdag, nvdr) een lezing was rond molens. Daar waren we graag bij geweest, maar gezien onze leeftijd komen we ’s avonds minder en minder buiten. Het was wel even zoeken om in Heuvelland te geraken. Bijna nergens kom je een bord tegen. Ook de molen zelf vonden we niet direct.” Gabriël is een voormalig timmerman die zich via avondschool opwerkte tot technisch tekenaar en zo voor een architectenbureau kon gaan werken. “Houten constructies boeien mij mateloos en zo’n molen is daar uiteraard het summum van.”

Volledig scherm De Lijstermolen draait opnieuw. © Henk Deleu

Niet alleen molenfans brachten een bezoek aan de Lijstermolen, veel mensen kwamen uit nieuwsgierigheid eens langs. “Mijn kinderen waren gisteren op de Kemmelberg en zagen vandaaruit de molen draaien. Daarom dat we nu eens komen kijken. Het is mooi dat de gemeente investeerde om dit stukje nostalgie levendig te houden. Het zou spijtig zijn mocht het verloren zijn gegaan”, aldus Bart Verhaeghe uit Dranouter. “Petje af voor de vrijwilligers die zich over de molen zullen ontfermen. Binnenin de molen blijkt het ook wel de moeite. Je ziet dat er vroeger met hout toch wel het een en ander kon worden verwezenlijkt.”

Kandidaat-molenaars

Molenaar Rik Verhaeghe (72) is normaal actief op de Stalijzermolen in Leisele bij Alveringem. “Maar omdat die molen wordt gerestaureerd, ben ik eigenlijk technisch werkloos”, aldus de man. “Daarom dat men mij had gevraagd hier wat bij te springen, tot de kandidaat-molenaars hun diploma op zak hebben. (Momenteel zijn er 15 mensen bezig de cursus aan het volgen, nvdr). De Lijstermolen is mooi afgewerkt. Er zijn hier en daar nog wat kleine aanpassingen nodig, maar dat is normaal. De molen moet nog wat indraaien. Het komt echter allemaal goed.”

Volledig scherm Dit weekend waren er demonstraties en wandelingen in en rond de molen. © Henk Deleu

Volledig scherm Molenfans Arsène en Gabriël. © Henk Deleu