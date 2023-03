Oudercomité Tasscheschool rommelt

Verkave­lings­plan­nen Dosseweg zijn klaar: “Blij dat de nieuwe Dorpsparel een flinke stap dichterbij is”

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de verhuis van basisschool De Dorpsparel naar de Dosseweg is een stap dichterbij gekomen. De plannen voor de nieuwe verkaveling in die straat zijn namelijk rond. Er komen dertien woningen en de school krijgt er een perceel van zo’n 1.700 vierkante meter ter beschikking. Wellicht zullen de werken in de loop van volgend jaar starten.