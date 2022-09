Origineel: Schilderij van Dirk Verkain siert koerstruitjes van WTC In ’t Skum en ’t Zwjit

WTC In ’t Skum en ’t Zwjit zag een zevental jaar terug het levenslicht. Elke woensdagavond vertrekken de leden om 18.30 aan de Koolskampse Sint-Martinuskerk voor een rit. “Voor het donker belanden we telkens in café In de Zwaan langs de Kloosterstraat”, weet Davy. En het was ook door dat de club, goed voor een 20-tal leden, zondag hun nieuwe outfit voorstelde. “We wilden graag iets uniek en apart en dachten daarom ook out of the box. Zo belandden we bij lokaal kunstenaar Dirk Verkain.”