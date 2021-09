Opnieuw zwaar ongeval in file door werken E403: Vrouw in levensgevaar

De Franse Citroën met vier inzittenden reed zaterdagnamiddag omstreeks 14 uur op de E403 in de richting van Brugge. De bestuurder merkte de filevorming ter hoogte van de afrit Ardooie voor zich niet op en knalde aan een hoge snelheid tegen zijn voorligger, een Mazda met twee inzittenden uit Zwevegem. De klap was bijzonder hevig. De Mazda werd achteraan volledig ingedeukt en de auto werd enkele meters vooruit gekatapulteerd. De Franse auto belandde in het struikgewas langs de autosnelweg. Vooral in de Citroën met Fransen raakten de inzittenden zwaargewond. Een vrouw werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de drie anderen werden afgevoerd. Ook het koppel uit Zwevegem dat in de Mazda zat, werd afgevoerd naar het ziekenhuis, zij raakten lichtgewond.

Lang niet eerste ongeval

Het is ondertussen al lang het eerste ongeval niet meer sinds de start van de werken eind augustus. Vooral begin deze maand gebeurden veel ongevallen. In vier dagen tijd gebeurden toen drie ongevallen, met daarbij één dodelijk slachtoffer. Tijdens de werken wordt het wegdek aan de brug over de spoorweg in Lichtervelde gerenoveerd. Daardoor moet het verkeer in de richting van Brugge over één rijstrook op de tegenovergestelde rijbaan. Richting Roeselare moet het verkeer over twee rijstroken. Die werken moeten tegen midden oktober klaar zijn. Daarna worden in beide richtingen ook de voegovergangen hersteld. Voor die klus worden twee weken uitgetrokken. Begin november zou de hinder dus moeten voorbij zijn.