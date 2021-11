Onverbeterlijke huisjesmelker riskeert 37 maanden cel voor verhuur van minstens 17 panden: “Huurders waren leeggangers en leefden erg onhygiënisch”

Ingelmunster Ingelmun­ster zoekt uitblin­kers

Het gemeentebestuur van Ingelmunster zet begin 2022 opnieuw verschillende straffe Ingelmunsternaren in de kijker. Van mensen die zich dagelijks inzetten voor een vereniging, over Ingelmunsternaren die straffe sportprestaties leveren, een artistiek talent bezitten of alles op alles zetten om een onderneming uit de grond te stampen. Kandidaturen voor welke uitblinker volgens jou op het hoogste schavotje mag staan, kunnen ingediend worden via mail aan vrijetijd@ingelmunster.be of via het formulier op www.ingelmunster.be/uitblinkers. Motiveer ook duidelijk waarom hij of zij een extra pluim verdient en bezorg ook wat leuk beeldmateriaal. De kandidaturen moeten binnen zijn voor 1 december.

