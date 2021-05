Onthaalmoeder riskeert 4 jaar cel voor dooreenschudden van 6 maanden oude baby: “Elke ochtend dat we z’n oogplakker aandoen is voor ons confronterend”

Livios Karroo en Wouter wonen in strakke houtskelet­bouw: “10 maanden nadat de werken gestart waren, zijn we al ver­huisd”

8 mei Karroo en Wouter wonen samen met hun zoontje (2) in een opvallende houtskeletwoning in Kontich. Samen met bouwsite Livios blikt Karroo terug op hun bouwavontuur: “Ons interieur is vooral strak en modern, maar voelt toch warm aan door de materialen en kleuren die we gebruiken.”