Omer viert 100e verjaardag

Met zoenen, bubbels, hapjes, felicitaties van zowel het koningshuis, de provincie als het gemeentebestuur,… werd de kersverse eeuweling maandagmiddag gevierd. Omer Verbrugghe werd geboren op 19 september 1922. Als jongeman beloofde hij de tweede wereldoorlog. Hij werd weggevoerd naar het Franse Calais en later naar Trier in Duitsland en uiteindelijk zelfs naar Kiev in Oekraïne. Na de oorlog keerde hij via Polen terug naar zijn geboortestad Roeselare waar hij op 28 december 1945 in het huwelijksbootje stapte met Henriette Vanderheere. Het koppel kreeg twee zonen. Omer verdiende de kost bij weverij Louis De Poortere en samen met zijn gezin woonde hij jarenlang in zijn ouderlijke woonst langs de Lijsterstraat. De eeuweling trok in zijn vrije tijd graag naar catchwedstrijden in Frankrijk, genoot van ritjes met zijn koersfiets en spendeerde veel tijd in zijn moestuin.