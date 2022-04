Oldtimerrit Verjon on the road moet geld in het laatje brengen voor Stichting Me To You

Ardooie/TieltJonas Vermeersch van het Ardooise immobiliënkantoor Verjon organiseert op zaterdag 21 mei de oldtimmerrit ‘Verjon on the road’. De opbrengst van het event, dat mogelijks een jaarlijks gebeuren wordt, gaat integraal naar de Tieltse Stichting Me To You die de bewustwording van en het wetenschappelijk onderzoek naar leukemie steunt.

“Het is al een tijdje dat ik samen met m’n team op het idee broedt om een evenement ten voordele van het goede doel toe te voegen aan de meer dan goedgevulde Ardooise activiteitenkalender ”, vertelt Jonas Vermeersch. “Ik ben zelf wel liefhebber van oldtimers en zo groeide het idee om een volwaardige dagactiviteit voor eigenaars van wagens die minstens 25 jaar oud zijn te organiseren. De datum prikten we net voor de zomer omdat Ardooie in die periode nog wel een extra activiteit kan gebruiken en voor het goede doel ging ik op zoek in de regio. We vonden het heel belangrijk om iets lokaals te steunen. Zo verzeilde ik bij de Stichting Me To You van Philippe Vindevogel. Alle winst van ‘Verjon on the road’ gaat straks naar die stichting en zal vervolgens benut worden voor onderzoek naar leukemie en om patiënten te ondersteunen.”

Tombola

Concreet wordt ‘Verjon on the road’ een rit van zo’n 150 kilometer richting kust. “We starten in en eindigen in Ardooie”, weet Jonas. “We rijden hoofdzakelijk langs landelijke wegen en maken tal van stops. Er wordt nooit langer dan een uur non-stop gereden en dit via het bolletje-pijltje-principe. Deelnemen kost 140 euro per persoon maar dit bedrag is inclusief ontbijt, aperostop, lunch, dessertstop en avondfeest. Tijdens dat avondfeest verloten we trouwens via een tombola nog een kunstwerk van Pittems kunstenaar Marc Vanhecke. Dit om extra fondsen te werven voor de Stichting Me To You.”

Inschrijven kan tot 10 mei via info@verjong.be. Via datzelfde adres krijg je meer info over de oldtimerrit. Meer ook via de Facebookpagina Verjon on the road.