Obus gevonden bij graafwerken voor carport aan woning in Ardooie

Rond 13.45 uur stootte een arbeider met zijn kraantje op het springtuig langs de Izegemsestraat in Ardooie. Hij was in de weer om wat aarde langs een woning weg te trekken, met de bedoeling er een carport te bouwen. De man stopte meteen de werkzaamheden en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer van de zone Midwest kwam ter plaatse en beveiligde de situatie. De politie van de zone Regio Tielt lichtte de ontmijningsdienst Dovo in. Na een uurtje oponthoud konden de arbeiders opnieuw verder werken. Tijdens de interventie kregen de bewoners van de woning de raad binnen te blijven.