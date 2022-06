Noel en Jeaninne vieren 60 jaar huwelijk

Torhout/Oostkamp Fietser (78) alsnog overleden aan verwondin­gen na zware crash in Torhout tijdens tochtje met echtgenote

De 78-jarige fietser die woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij een verkeersongeval in Torhout, is in de loop van de avond overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de familie van de man. De 78-jarige fietser uit Oostkamp werd aangereden door een wagen toen hij plots de baan overstak. Het blijkt een gitzwarte dag op de wegen in West-Vlaanderen, met eerder ook al twee verkeersdoden in De Panne en een verongelukte 17-jarige in Damme.

15 juni