Nieuw schoolgebouw De Tassche officieel ingehuldigd

De Tasscheschool in Ardooie is onderdeel van de katholieke scholengemeenschap Arkorum en is al jaren een afdeling van de Spanjeschool in Roeselare. Het ging vroeger om een klein wijkschooltje, maar de voorbije jaren groeide het aantal leerlingen gestaag. Met een nieuwbouw is nu een antwoord op die groei gegeven, met lokalen die plaats bieden aan 160 leerlingen. De helft van de leerlingen is afkomstig uit Roeselare, de andere uit Ardooie. Voor de nieuwbouw is het klooster naast de deur gesloopt. “Het nieuwe gebouw telt vier klaslokalen”, weet directeur Gerdi Casier. “Verder is er een directielokaal, lerarenkamer en LEGOlab. Als extra is er in de gang ook een kunstwerk onthuld met de titel ‘Dromen, durven, doen’.”