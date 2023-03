Na zwaar fietsongeval: basisschool De Zonnebloem helpt elke leerling aan een fietshelm

Hilde Crevits maakt extra budget vrij om zij-instromers naar zorgsector te lokken: “Voorzie­nin­gen krijgen geld om nieuw personeel te begeleiden en coachen”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits komt met extra geld over de brug om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken. Dat meldde ze tijdens een bezoek aan Dominiek Savio in het kader van Dag van de Zorg. Voorzieningen die zij-instromers begeleiden en coachen krijgen vanaf april een speciaal budget om daar op in te zetten.