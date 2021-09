Na 10 talentenjachten wereldwijd waagt Papi Flex nu ook zijn kans in Belgium’s Got Talent: “Internationaal al heel bekend, nu wil ik dat het land waar ik zo warm ontvangen ben me leert kennen”

Wingene/Beveren Verdachte van spraakma­ken­de moord op homoseksue­le David (42) weggelopen uit instelling in Wingene

21 september Eén van de drie minderjarigen die in maart werden opgepakt nadat ze in een park in Beveren de 42-jarige David Polfliet uit Sint-Niklaas in de val lokten en vermoordden, is spoorloos. Hij liep weg uit de instelling in Wingene waar hij door de jeugdrechter was geplaatst. Ook een tweede jongere, die er verblijft in het kader van een ander dossier, nam de vlucht.