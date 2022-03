Motorrijder gewond na botsing tijdens inhaalmanoeuvre in Ardooie

Pittem/Tielt Kim rijdt met volle bestelwa­gen naar Brussel: “Iedereen heeft zijn hart getoond voor de jonge moeders in Oekraïne”

In de hele regio blijft de solidariteit voor Oekraïne groot. In Ruiselede werd zondag een vrachtwagen met hulpgoederen gevuld, terwijl in Wingene meubels ingezameld werden. Ook de inzamelactie Moeders voor Moeders in Oekraïne, een initiatief van Kim Deman uit Pittem, werd een groot succes. “We blijven doorgaan”, verzekert Kim.

13 maart