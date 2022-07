Mogelijks 300 extra kieviten dankzij nestbeschermingsacties

Wingene Wingene vraagt geen biblio­theek­boe­ken in te leveren via boekenruil­kast­jes

De Wingense boekenruilkastjes zorgen voor wat verwarring. Het gemeentebestuur ervaart dat mensen regelmatig boeken van de bibliotheek terugbrengen in de boekenruilkastjes. Deze boeken komen niet meer terecht in de bibliotheek waardoor de ontlener op het einde van de rit een vergoeding voor een verloren boek dient te betalen. Het bestuur roept dan ook op om boeken uit de bib wel degelijk daar terug te brengen. In de boekenruilkastjes, te vinden aan de bib in de kerk op Hille, aan recreatiebad De Alk leef- en leerschool Sint-Elooi, kan iedereen daarentegen een boek kiezen en omruilen voor een boek uit de eigen boekenkast of het boek na het lezen terugzetten. Door dit neem- en geefprincipe krijgen boeken een tweede, derde en vierde leven.

