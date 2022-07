Mogelijke herindeling N37 als Vlaamse Hoofdweg nekt Pistoletto: “We leven van de passage maar zijn straks misschien niet meer bereikbaar”

Hooglede Studeren voor herexamens kan in St.-Amandus­kerk

Studenten die zich willen voorbereiden op hun tweede zit kunnen in Hooglede opnieuw terecht in de St-Amanduskerk. Die wordt tussen 8 en 20 augustus opnieuw opengesteld als blokkot. Studenten die graag gebruikmaken van deze studeerplek moeten zich wel op voorhand registreren via de webshop van de gemeente. Er kan steeds gestudeerd worden van maandag tot en met zaterdag en dit telkens van 8.30 tot 18 uur. Bij een eredienst kan er uitzonderlijk niet geblokt worden. De jeugddienst stelt de studenten hiervan op de hoogte. Meer info is terug te vinden op www.hooglede.be/blokken.

7:39