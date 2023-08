Metamorfose voor woonzorgsite BEN Ardooie: nieuwbouw met 19 assistentieflats, nieuw lokaal dienstencentrum, centrum voor dagverzorging en marktplaats

HET VERHAAL VAN WEST. De Kortrijkse Metten: “23 jaar na Guldenspo­ren­slag is stad opnieuw het toneel van slag tussen Klauwaards en Leliaards”

Wat Tom Waes voor Vlaanderen heeft gedaan, doet HLN deze zomer voor West-Vlaanderen. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe uit Ieper, auteur van tientallen geschiedenisboeken over de provincie, selecteerde voor ons tien verhalen die de geschiedenis van de kustprovincie hebben bepaald. Vandaag: de Kortrijkse Metten, een minder bekende episode in de geschiedenis van de Groeningestad. “Lodewijk II van Nevers ging even van graaf naar slaaf.”