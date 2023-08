Metamorfose voor woonzorgsite BEN Ardooie dankzij nieuwbouw met 19 assistentieflats, nieuw lokaal dienstencentrum, centrum voor dagverzorging en marktplaats

Brandon (24) lag twee dagen dood in apparte­ment: "Hij hapte nog naar adem toen we vertrokken"

De drie jongeren die verdacht worden van de moord op Brandon Dewulf (24) in Tielt blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Ze sloegen hem in zijn eigen appartement in elkaar. Wellicht leefde Brandon nog toen de drie er vertrokken. Pas twee dagen later werd hij aangetroffen, overleden.