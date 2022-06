Marleen (55) raakte drie jaar terug verlamd bij een fietsongeval, nu organiseert haar wielerclub een toertocht ter ondersteuning

Roeselare Monument Jean-Pier­re Monseré heeft weer volledig stuur

Het standbeeld ter ere van de in 1971 wereldkampioen Jean-Pierre Monseré is hersteld. Eind maart, amper een halfjaar na de onthulling van het monument aan de entree van KOERS. Museum van de Wielersport, raakte het beeld beschadigd. Een deel van het stuur bleek op de ochtend dat het startschot van Dwars door Vlaanderen in Roeselare werd gegeven verdwenen. Maar dezelfde dag werd het ontbrekende stuk op amper enkele meters van het museum teruggevonden door een veegploeg van de stad. Maandag volgde het herstel van het werk van de hand van kunstenaar Ron Deblaere. “Hiervoor deden we een beroep op de kunstbronsgieterij die het beeld oorspronkelijk gegoten had”, vertelt Stefanie Lietaert, medewerkster van KOERS. “Net omdat we het afgebroken stuk van het stuur teruggevonden hadden, konden zij het beeld probleemloos en zonder blijvende sporen herstellen. Wel is er binnenin extra stevigheid voorzien. We hoopten dat het monument tegen de Batjes zou gerepareerd zijn en dat is ook gelukt.” Wie verantwoordelijk is voor de schade blijft tot op vandaag onduidelijk.

