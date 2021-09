Man (28) beweegt nabestaanden in politierechtbank tot tranen: “Ik heb er alles aan gedaan om Gaëtan nog te redden”

Rumbeke/Tielt Revalida­tie­cen­trum voor psychisch kwetsbare mensen breidt werking uit in Rumbeke en Tielt

12 september Vzw TOV, een psychosociaal revalidatiecentrum dat al zes jaar gevestigd is in de Kloosterstraat in Rumbeke, breidt de werking op twee vlakken uit. Sinds deze maand is er een antennepunt van TOV te vinden in PC Den Hazelt, terwijl je voortaan ook op donderdagnamiddag in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt terecht kan.