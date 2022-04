LRV Ardooie organiseert avondjumping ten voordele van G-paardrijden

LRV Ardooie bestond in 2020 precies 75 jaar, maar door corona werd het jubileum in mineur gevierd. Dit jaar willen de ruiters dat echter goedmaken. “Nu de pandemie-hindernis genomen is, kunnen we weer aan feestelijkheden denken”, aldus voorzitter Dominiek Noppe. “Onze eerste activiteit is de avondjumping, een unicum binnen de LRV-werking, op 23 april. Vanaf 18 uur staan een Dream Team Cup en Equipespringen op het programma, hierbij moeten ruiters samenwerken om het beste resultaat neer te zetten. Het koninginnenstuk van de avond wordt de Masters.” De avondjumping is volgens Noppe ook de perfecte gelegenheid om de nieuwe energiezuinige verlichting, die met de steun van de gemeente gerealiseerd werd, in de kijker te zetten.