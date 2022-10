Lijnbus en auto botsen: flink wat verkeershinder tijdens de avondspits

Een automobilist die in de richting van Tielt reed, wilde iets over 17 uur de parking oprijden van een bedrijf links van de weg. Maar net op dat moment kwam op de busstrook een lijnbus aangereden. Het kwam tot een botsing. De Citroën-personenwagen werd achteraan rechts geraakt door de voorzijde van de bus. Bij het ongeval vielen geen zwaargewonden maar omdat er wat rook was aan de voorzijde van de bus, werd de brandweer opgeroepen. Van brand was echter geen sprake. Door het ongeval vormde zich een flinke file in de richting van Roeselare. Voor de passagiers van de bus werd vervanging geregeld, zodat ze toch zo snel mogelijk op hun bestemming zouden arriveren.