Lieven en Nele trekken na ruim 30 jaar noodgedwongen stekker uit Patisserie Lieven: “Dokter zei dat het tijd is om aan mezelf te denken”

Lichtervelde Perskring reikt Bronzen Accordeon­ne­tje uit aan wereldkam­pi­oen Joran Wyseure

Joran Wyseure heeft het 26ste Bronzen Accordeonnetje gewonnen. De Lichterveldse Perskring reikt deze prijs elk jaar uit aan een persoon of vereniging die de gemeente op de kaart heeft gezet. Dat heeft Joran Wyseure uiteraard met verve gedaan toen hij op het WK veldrijden voor beloften in Fayetteville als eerste over de meet kwam.

15:40