Liefst 12 jaar schreef ontvanger van Ardooie geld over naar eigen rekening: gemeente eist nu 900.000 euro van haar terug

Nu horeca dicht is: app en infokaart­jes wijzen weg naar openbare toiletten

9:07 Door de verplichte sluiting van de horeca komt een ander nijpend probleem weer aan de oppervlakte: waar kan ik nog terecht als de nood hoog is? Roeselare speelt hier op in door de HogeNood app, die ze in februari al lanceerde, opnieuw in de kijker te zetten. Die app toont je niet alleen het dichtstbijzijnde toilet, maar ook de route erheen, de voorzieningen en openingsuren. Geen smartphone? Je vindt hier een overzicht van de openbare toiletten in het centrum. Daarnaast worden in de winkels, aan het onthaal in het stadhuis, in ARhus en door shoppinggidsen en gemeenschapswachten kaartjes met vermelding van de openbare toiletten bedeeld.