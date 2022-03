Leerlingen De Horizon wandelen uit solidariteit met Oekraïense vluchtelingen

Roeselare Spring Erin toast op nieuwe jaar met Krottegem­se Lentedrink

Een nieuwjaarsdrink met kerstboomverhakseling was zowel in 2021 als 2022 niet aan de orde door de coronamaatregelen. Nu het opnieuw kan, pikken de verenigingen van Spring Erin, Chiro Vlotterke, +13 en de wijkcomités Batavia en Korenbloem de draad opnieuw op met de Krottegemse Lentedrink op zaterdag 19 maart op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. “Vanaf 17 uur zwaaien we de winter uit en springen we de lente in”, vertelt Gino Van Eeckhoutte. Onze samenkomst luidt meteen ook het nieuwe werkjaar van verschillende Krottegemse verenigingen in en daar willen we op toasten. Verschillende verenigingen zorgen voor warme chocomelk en wafels, jenever en/of frisdranken, lekkere Krottegemse streekbieren van onze huisbrouwerij Rodenbach, wijn en ook Krottegemse soep gemaakt door Myriam Biesbrouck die in 2019 de soepwedstrijd van de Krottegemse Ransels won. Alles wordt aangeboden aan democratische prijzen en we zorgen ook voor een aangename sfeer zonder hinder te veroorzaken voor de buurt. De focus ligt op het promoten van sociale ontmoeting want het mag opnieuw!”

9 maart