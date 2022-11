Leerlingen De Boomgaard stellen tentoon

Roeselare Prijzen Boodschap van de Vredesduif uitgereikt

Op Wapenstilstand, vrijdag 11 november, vond in KOERS. Museum van de Wielersport de prijsuitreiking plaats van de scholenwedstrijd Boodschap van de Vredesduif. Thema dit jaar was ‘oorlog, nooit meer oorlog - geen ruzie of pesterijen meer, maar verzoening en vriendschap’. In totaal namen 73 klassen van 11 scholen deel. De Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (VVVR) toonden zich heel enthousiast over alle inzendingen die volgens hen van mooie, verzorgde kwaliteit waren. De hoofdprijs was voor Vrije Centrumschool Roeselare vestiging Zuidstraat. MPI De Wissel eindigde op de tweede plaats en de top drie werd vervolledigd door SBS De Octopus.

