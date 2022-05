Landelijke Gilde en Ferm bundelen krachten voor hoevefietstocht

De tweejaarlijkse hoevefietstocht is terug. Op zondag 26 juni organiseren de Landelijke Gilde en Ferm Koolskamp die voor het eerst opnieuw sinds 2018. Het wordt een gezinsfietstocht met vijf stopplaatsen. “De fietstocht is zowel voor groot als klein toegankelijk”, vertelt Lieven Cortvriendt. “Er zijn 2 afstanden: 25 en 40 kilometer. De deelnemers krijgen op iedere stopplaats iets culinairs aangeboden en afsluiten doen we rond 17.30 uur met een barbecue in de loods van Hokotrans in de Oude Zwevezeelsestraat 13.” Daar kun je tussen 14 en 15 uur starten. Inschrijven voor 19 juni door het exacte bedrag, samen met je naam, het aantal volwassenen, kinderen en kleuters die zullen deelnemen, over te schrijven op BE40 7386 1800 0863 Kaarten kosten 25 euro, kinderen tussen 6 en 12 betalen 12 euro en kleuters nemen gratis deel. Meer info bij Danny Vanpoucke op 0497/59.80.61.