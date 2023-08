KWB Ardooie brengt buren Vuurweg en Engelendreef samen via pizzafestijn

Politie betrapt bestuurder twee keer op drugs in paar uur na ongevallen in firmawagen van zichzelf én zijn vrouw

De agenten van politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) deelden zaterdag een bijzonder relaas via hun sociale media. Twee keer op rij was dezelfde persoon zaterdagochtend betrokken bij een ongeval. Ironisch genoeg volgde het tweede ongeval toen hij samen met een vriend op weg was naar de plaats van het eerste. Beide mannen reden onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. Volgt u even mee, het loont de moeite.