Koolskampse Dorpsfeesten pakken uit met rommelmarkt met niet minder dan 400 standen

De Dorpsfeesten werden indertijd opgestart door de ondertussen ter ziele gegane KWB-Koolskamp, maar worden nu gedragen door een werkgroep gevormd door Katrien Noppe, Philippe Vienne, Claude Verbeke van café Den Uil en Jan D’haene van de Koolskampse harmonie. Het viertal is blij dat ze na een jaartje niet in 2020, een lighteditie in 2021 eindelijk weer alle registers kunnen opentrekken. “Starten doen we op vrijdag 9 september met onze Dorpsquiz waarbij 30 teams van vier personen hun hersens zullen pijnigen om finaal uitgeroepen worden tot het slimste team van Koolskamp”, vertellen ze. “Op zaterdag 10 september zijn de kinderen baas dankzij een kinderhappening ter hoogte van dorpscafé Den Uil in de Padderijstraat. Deze wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt worden. Er is animatie, speelse activiteiten, een springkasteel,… Kinderen die zich op voorhand inschrijven mogen alvast rekenen op een geschenkpakket. Op zondag zal Koolskamp te klein zijn voor onze rommelmarkt. We wisten niet minder dan 400 standhouders te lokken die zich zullen opstellen langs een parcours van maar liefst één kilometer. Vorige keer waren dat er slechts 140. We zijn dus apetrots één van de grootste rommelmarkten in de regio te kunnen organiseren. Langs de volledige Ardooisestraat tot aan de Spinnepijpstraat wordt het aan beide zijden van de straat snuisteren. We voorzien extra sanitair langs het parcours, drank- en eetgelegenheden en raden aan om te parkeren op de parking van De Ark. Ook op zondag is er ons outdoor Dartskampioenschap door. Vanaf 14 uur kunnen 32 amateurs het tegen elkaar opnemen.”