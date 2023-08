Brielstroa­te doet Ingelmun­ster­se jeugd dromen over hun toekomst

Brielstroate, het jaarlijkse event bij voor kinderen en jongeren, is terug op zaterdag 9 september. Thema dit jaar is ‘later als ik groot ben’. Van 13.30 tot 18 uur kan de Ingelmunsterse jeugd op het Marktplein proeven van verschillende jobs zoals smid, baruitbater, soldaat, vrachtwagenchauffeur, architect, bakker, stierenvechter, dj … Bouw je liever je eigen racewagen en kruip je vervolgens als een echte rallypiloot achter het stuur? Neem dan deel aan de spectaculaire zeepkistenrace. Brielstroate is gratis, inschrijven is niet nodig. Voor de volwassenen is er een bar voorzien waar ze terecht kunnen voor een verfrissend drankje.