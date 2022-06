Komende donderdag afscheid van Jarne (22), die stierf op weg naar zijn vriendin

Roeselare Tien jaar na hun laatste optreden maken Kevin & Mario een éénmalige comeback tijdens de Batjes: “We konden indertijd nationaal doorbreken maar hebben gepast”

Fjèstje bouwen! Tien jaar na hun laatste optreden zijn Kevin en Mario weer even terug. De marginale typetjes, gespeeld door Filip Sobry (52) en Kristof Desal (49) en steeds bijgestaan door muzikaal brein dj Bobo of Bjorn Denys (44), staan tijdens de Roeselaarse Batjes, waar hun verhaal in 2008 begon, een laatste keer op het podium. Gelijktijdig lanceren ze een vinylplaat met daarop hun hits en enkele ‘speciallekes’. “We konden nationaal doorbreken, maar kozen ervoor om op een hoogtepunt de stekker uit Kevin en Mario te trekken. Nu is het ideale moment om nog één keer alles te geven.”

13:46