Kinderen nog meer koning op Sint-Maartensstoet: “Kindernamiddag op vier locaties én workshops”

ArdooieHet Sint-Maartensfeest in Ardooie moet dit jaar een nog groter kinderfeest worden dan het al elk jaar is. Daarom pakt het Sint-Maartenscomité op zaterdag 5 november uit met een kindernamiddag verspreid over niet minder dan vier locaties. Bovendien organiseren ze voor het eerst ook een reeks workshops. “Maar de stoet is en blijft het middelpunt van de festiviteiten”, zegt voorzitter Stefaan Devisschere.

Het Sint-Maartenscomité wou vorig jaar groots uitpakken naar aanleiding van de 40e Sint-Maartensstoet. Ze installeerden niet één maar drie feesttenten en planden er een resem optredens. “Maar op de dag van de Sint-Maartensstoet moesten we ’s morgens plots richting gemeentehuis”, blikt de voorzitter terug. “Daar kregen we te horen dat we door corona een deel van ons programma moesten schrappen. Gelukkig konden we wel de stoet redden.” “Maar ons concept met optredens in drie feesttenten moesten we helaas last minute annuleren”, pikt ondervoorzitter Kurt Priem in. “Maar we laten ons niet afschrikken door wat we vorig jaar meemaakten en pakken dit jaar opnieuw groots uit, vooral tijdens de kindernamiddag.”

Streetart, skaten en TikTok

Die start om 13.30 uur en concentreert zich voor het eerst niet enkel en alleen op het Polenplein. “Daarentegen zijn er activiteiten op vier locaties: in de feesttent op het Polenplein waar Sint-Maarten omstreeks 15 uur zijn intrede zal maken met een TikTokdansje, in het (Kinder)paradijs en in Bar Tiste op het Marktplein en in de buurt van de jeugdlokalen”, weet Kurt. “Nieuw dit jaar zijn ook onze workshops voor de kinderen en tieners, iets waar wij veel potentieel inzien voor de komende jaren. Zo kunnen de kinderen deelnemen aan een workshop streetart met Jonk., leren ze TikTokdansen maken door een professional en bewerken, maar is er ook voor het eerst ‘Rulers of Hofland’ waarbij de deelnemers de kneepjes van het skaten leren door de beste skaters van België die zich aansluitend ook meten met elkaar.” Het aantal deelnemers aan de workshops is telkens beperkt en inschrijven doe je de dag zelf om 13.30 uur.

Straatanimatie

Om 17 uur belt de Ardooise belleman Donald Debel de 41e Sint-Maartensstoet op gang. “Maar al vanaf 16.15 uur pakken we uit met unieke, internationale straattheateracts van uitzonderlijk niveau. Zo komen de Orcs uit Lord of the Rings langs, brengt Hondsdolle Trolle een vuuract en zal er ook een Saturday Night Fever feestje losbarsten.” Tijdens de stoet, die start in de Motestraat en ontbindt in de Brabantstraat, beelden voornamelijk lokale scholen en verenigingen folkloristische elementen uit rond het leven van Sint-Maarten uit.

Ook ’s avonds gaat het feestgedruis verder en dit op drie locaties. “In het Volkspark wordt om 21 uur Pietje Pek verbrandt, gevolgd door een vuurwerkshow”, zegt Stefaan. “In Bar Tiste pakken we voor het eerst uit met een karaoke en in de feesttent op het Polenplein treden Maximus, schlagerkoningin Laura Lynn, partyband Swoop en onze Ardooise topper Dennis Cartier op.”

Alle activiteiten zijn gratis. Meer op http://www.sintmaartensstoet.be.

