Kerstmarkt in De Ark

Wie van de kerstsfeer wil proeven, kan op zaterdag 10 december terecht in evenementenhal De Ark in de Melkerijstraat 2/A in Ardooie. De evenementenhal wordt omgetoverd tot een sfeervol kerstdorp. De kerstmarkt telt veertig standen en is uniek in zijn soort omdat deze geschenkenbeurs voorbehouden is aan hobbyisten die er hun creativiteit tentoonstellen. Ze bieden allerlei kerst- en eindejaarattenties aan. Traditiegetrouw is ook kerstman van de partij. Hij heeft zijn zak vol lekkers gestopt en zal de kinderen verrassen met snoep of een hebbedingetje. Wie koffie met pannenkoeken of een koud of warm drankje wil, kan in de gelegenheidsbar terecht. De toegang is gratis en iedereen is er welkom van 13 tot 18 uur.