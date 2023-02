Judoclub Ardooie pakt acht medailles op BK

Bij Judoclub Ardooie zijn ze bijzonder fier op deze prestaties. “We zijn enorm trots op de prestaties van onze judoka’s in de afgelopen wedstrijden. Eerder konden 20 van onze judoka’s zich kwalificeren voor het Provinciale Kampioenschap en 15 voor het Vlaams kampioenschap. Dit laat zien dat de toewijding van onze judoka’s en de inzet van onze club als geheel hun vruchten hebben afgeworpen. We zijn we trots op de hechte gemeenschap die we hebben gecreëerd, waarin we ons richten op de individuele groei van elke judoka, ongeacht hun vaardigheden. Of ze nu deelnemen aan wedstrijden of niet, we zetten in op het ontwikkelen van de talenten van elk individu.”