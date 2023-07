Johan is zijn overleden partner nog niet vergeten: “Feestweekend met artiesten die Christof zelf leuk vond”

Acht afgestu­deer­den tweedekans­on­der­wijs ontvangen diploma

Werkzoekenden die geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen dit diploma op latere leeftijd alsnog behalen door het volgen van een opleiding binnen het tweedekansonderwijs. Zo startten in september 2022 in Roeselare tien cursisten de opleiding ‘Commercieel Administratief Bediende’. Deze opleiding kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen VDAB en CVO Creo. VDAB en CVO Creo stonden beide in voor een deel van de beroepsspecifieke opleiding. Daarnaast verzorgde CVO Creo de vakken algemene vorming, waardoor de cursisten het diploma secundair onderwijs konden behalen op één jaar tijd. Dinsdag was het zover en kregen acht cursisten hun diploma. Vier van hen kunnen onmiddellijk aan de slag in het bedrijf waar ze stage liepen. Ook de andere vier deelnemers hebben op korte termijn perspectief op werk.