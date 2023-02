Jaar cel voor dief die 23 tandenborstels steelt: “Hij moet hagelwitte tanden hebben”

Leerlingen De Plataan vieren carnaval met kleurrijke stoet

Het carnavalsseizoen wordt dit weekend echt afgetrapt met feestgedruis in onder meer carnavalsstad Aalst en dichter bij huis ook in Zwevezele en Gullegem. Maar het eigenlijke startschot werd al gegeven door de leerlingen van Go! basisschool De Plataan in Roeselare, die net voor de start van de krokusvakantie een eigen carnavalsstoet organiseerde. Verkleed als indiaan, ninja, Superman, prinses, clown,... trokken de leerlingen door de straten rond de school in de Meersstraat. Dat zorgde voor kleurrijke taferelen. Ook binnen de schoolmuren werd gevierd met de nodige danspasjes en oliebollen.