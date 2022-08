Inbreker riskeert 4 jaar cel na rooftocht: "Zelfs de pakjes onder de kerstboom werden geopend”

Roeselare Velt naar Floriade Expo in Almere

Velt Roeselare trekt op zaterdag 3 september naar de Floriade Expo ’22 in het Nederlandse Almere. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling opent eens in de tien jaar de deuren en experts uit alle uithoeken van de wereld tonen er hun groene oplossingen om onze steden leuker, mooier en duurzamer moeten maken. Wil je er graag bij zijn? Dat kan! Velt Roeselare vertrekt om 6 uur op de parking van Ten Elsberge langs de Beverseaardeweg en verwacht omstreeks 22.30 uur terug in Roeselare te zijn. Deelnemen kost 68 euro voor leden, 70 euro voor niet-leden. Meer info en inschrijven kan bij Laure op 0486/67.78.48 die bereikbaar is tussen 19 en 21 uur. Betalen doe je aansluitend per overschrijving op BE89 9792 5497 2585 van Velt Roeselare.

