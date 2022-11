IN BEELD. 41e Sint-Maartensstoet lokt de massa: “Heel blij dat we weer een normale editie kunnen beleven”

ArdooieHoogdag in Ardooie want na twee coronajaren mocht Sint-Maarten eindelijk opnieuw zijn intrede in de gemeente maken met de nodige toeters en bellen. 33 wagens en groepen zetten samen met Sint-Maarten hun beste beentje voor tijdens de 41e Sint-Maartensstoet en zorgden ervoor dat het publiek niet alleen massaal opdaagde maar ook ogen te kort kwam. “De stoet is een bom, een enorm succes met nog veel meer volk dan we verwacht hadden”, aldus Stefaan Devisschere, voorzitter van het Sint-Maartenscomité.

Ardooie had overduidelijk zijn Sint-Maartensfestiviteiten in traditionele vorm gemist. Maar hetzelfde gold absoluut voor Sint-Maarten zelf. Hij reed per koets mee in de optocht en was bijzonder gul met snoepgoed. “Ik ben heel blij om na twee jaar corona opnieuw in Ardooie te zijn, heel blij dat we weer een normale editie kunnen beleven”, vertelt de kindervriend. “Vorig jaar was er wel een stoet maar niets van animatie er rond en het eerste coronajaar kon ik niet eens naar hier afzakken. Ik ben dan ook heel blij voor de organisatie dat ze weer alle registers kunnen en mogen opentrekken. Het is een prachtige dag, een prachtige stoet.”

Volledig scherm Sint-Maarten was blij om weer in Ardooie te zijn en gooide tijdens de stoet gretig met snoep. © Maxime Petit

En dat was eigenlijk al van op vrijdagavond het geval want de Sint-Maartenswandeling was totaal uitverkocht. “Toen we de ticketverkoop startten, waren er tegelijkertijd niet minder dan 1.000 mensen online om tickets aan te schaffen”, weet voorzitter Stefaan Devisschere. En ook op zaterdag zat het direct meer dan snor. De kindernamiddag lokte meer dan 350 kinderen en vanaf dan ging het alleen maar crescendo voor de straatanimatie en de Sint-Maartensstoet.

Volledig scherm Dansschool Dancelight liet zich inspireren door de energiecrisis. © Maxime Petit

Energiecrisis

Die laatste werd een mooie mix van actuele wagens en groepen, en deelnemers die ervoor kozen om het verhaal van Sint-Maarten in beeld te brengen. Zo inspireerde Dansschool Starlight zich op de energiecrisis. “De naam van onze dansschool verwijst naar licht dus gingen we daarmee aan de slag”, vertelt Kaylie Martens. “Wij dansen ons warm en Sint-Maarten fietst voor ons licht. Onze ‘dancemoms’ hebben trouwens de wagen gemaakt, zelf nam ik de outfits, de muziek en de dansjes die we langs het parcours brengen voor mijn rekening. Het is de eerste maal dat we met Starlight deelnemen aan de Sint-Maartensstoet. Sinds kort is er een nieuw bestuur die een nieuwe wind doet waaien. We willen graag meer naar buiten komen in eigen dorp vandaar de keuze om ons ook tijdens Sint-Maarten te laten zien.”

Volledig scherm KLJ Ardooie maakte zich op voor de energiecrisis. © Maxime Petit

Legerdienst

Ook KLJ Ardooie ging de actuele toer op. “ De Sint-Maartensstoet is voor ons een traditie maar terwijl we normaal vooral zot doen, hebben we dit jaar heel bewust gekozen voor een actueel thema. Aanvankelijk dachten we aan de oorlog in Oekraïne, een item dat niet weg te branden is uit de actualiteit”, zegt Michèle Vanhecke. “Maar we vonden het niet echt gepast om het oorlogsgeweld naar deze feestdag te brengen. Net op dat moment was er opnieuw sprake van het invoeren van de legerdienst en dat bracht ons bij het thema ‘KLJ Ardooie maakt zich op voor de legerdienst. We hebben een week lang elke avond aan onze wagen gewerkt en zijn vandaag met 35 à 40 leden present.”

Grootste groep in de stoet was ongetwijfeld die van gemeentelijke basisschool De Zonnebloem die op het einde van de avond uiteindelijk aan de haal ging met de hoofdprijs en de publieksprijs. “Wij nemen deel met zo’n 130 kinderen, uit zowel het eerste als zesde leerjaar”, licht directeur Jan Dedecker hun act toe. “Iedereen is verkleed als beertje, naar het boek Sint-Maarten en het beertje. De stoet is de apotheose van een lange voorbereiding waarbij er onder meer over de middag op de speelplaats enorm veel geoefend werd voor ons dansje.”

Volledig scherm De Sint-Maartensstoet in Ardooie lokte duizenden nieuwsgierigen. © Maxime Petit

Hoogdag

Het publiek genoot met volle teugen van het spektakel. Voor Eline Strynck en Bieke Leenknegt is de stoet een jaarlijkse traditie. “Het is een echte hoogdag voor de kinderen. Op school zijn ze daar veel mee bezig want VBS De Boomgaard neemt ook elk jaar mee aan de stoet. Als ouder kan en mag je dit dan natuurlijk niet missen”, zeggen ze.

Na de stoet ging het feestgedruis verder met onder meer de verbranding van Pietje Pek, vuurwerk en optredens van onder meer Laura Lynn, Maximus en Dennis Cartier. Het Sint-Maartenscomité blikt tevreden terug. “Het was wat afwachten na die twee coronajaren”, aldus voorzitter Stefaan Devisschere. “Maar ik voelde wel dat het leefde in de gemeente. De stoet was een bom, een enorm succes met nog veel meer volk dan we verwacht hadden.”

Volledig scherm De Sint-Maartensstoet in Ardooie lokte duizenden nieuwsgierigen. © Maxime Petit

