“Ik weet niet meer hoelang en hoe hard ik baby dooreengeschud heb”: onthaalmoeder riskeert vier jaar cel

ArdooieA. was zes maanden oud toen hij bij onthaalmoeder S.L. (37) uit Ardooie hard dooreengeschud werd. Hij overleefde het incident, maar lijdt drie jaar later nog steeds onder de gevolgen. “A. worstelt met eenvoudige handelingen. Het is lastig. Minstens één keer per week wordt het me te veel”, vertelde de mama van A., die in tranen uitbarstte op het proces. S.L. riskeert nu vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Zij beweert zich de feiten niet te herinneren.