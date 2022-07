Huis Vandendriessche verruilt Ardooie na 57 jaar voor Roeselare: “Ik hoop dat de klanten me volgen”

Ardooie/RoeselareHuis Vandendriessche verlaat na 57 jaar Ardooie. Goudsmid, juwelier en horlogemaker Fabienne Vandendriessche (50) is een totale uitverkoop gestart die wellicht tot halfweg augustus duurt. Vervolgens verhuist ze zowel haar zaak als haar gezin richting Roeselare, waar ze Huis Vandendriessche in oktober hoopt te heropenen langs de Rumbeeksesteenweg. “Klanten kwamen al afscheid nemen, met tranen in de ogen”, aldus Fabienne.

Huis Vandendriessche mag je gerust een Ardoois monument noemen. Het was Godfried Vandendriessche die in 1965 de zaak opstartte. “Toen was de winkel nog langs de Kortrijksestraat”, vertelt z’n dochter Fabienne Vandendriessche. “Mijn oma runde er de ‘1900’, een kruidenierswinkel, en vader startte Huis Vandendriessche in de woning er net naast. In die periode telde Ardooie vijf juweliers. Na hun huwelijk in 1969 verhuisden mijn ouders naar de Brugstraat en in 1978 verhuisde de zaak naar de Stationsstraat. Al meer dan 40 jaar zijn we hier ondertussen een vaste waarde. Het concept is nog hetzelfde als in het prille begin, maar we zijn de laatst overblijvende juwelier in Ardooie.”

Fabienne kreeg de liefde voor het vak met de paplepel mee. Als zevenjarig meisje spendeerde ze talloze uren in het atelier van haar vader en keek ze geïntrigeerd toe terwijl hij eigenhandig gouden juwelen ontwierp, vervolgens smeedde en klokken volledig ontmantelde om ze opnieuw aan het tikken te krijgen. “Ik heb altijd gezegd dat ik datgene wou leren wat mijn pa deed”, lacht ze. “En zo geschiedde. Ik heb een vierjarige opleiding ‘goudsmeden/juwelen’ en een tweejarige opleiding ‘uurwerkmaker’ gevolgd. Beiden aan het KTA2 in Heule. In 2004 is vader op z’n 60e gestopt en heb ik Huis Vandendriessche overgenomen. Vraag me trouwens niet om te kiezen tussen gouden juwelen ontwerpen en smeden of klokken herstellen. Ik doe het allebei even graag.”

Einde contract

Maar nu komt er een einde aan het Ardooise hoofdstuk van Huis Vandendriessche, want Fabienne trekt straks naar Roeselare. “Het huurcontract hier in de Stationsstraat loopt ten einde”, verduidelijkt Fabienne de verhuis. “Ik heb twee jaar gezocht naar een ander pand. Aanvankelijk in Ardooie, maar ik was genoodzaakt om mijn blik te verruimen. Uiteindelijk ben ik uitgekomen in Roeselare, langs de Rumbeeksesteenweg 108. Dat is het pand waar vroeger Bakkerij Giovanni gevestigd was. Die plek is perfect voor mijn drie dochters en ik. Ik zal er een groter atelier hebben, en met zijn allen kunnen we genieten van de ruime tuin. Bovendien is er steeds parking vlakbij, én veel passage hoewel de winkel niet in het centrum ligt.”

Uitverkoop

In Ardooie startte Fabienne de totale uitverkoop ondertussen op. Je kan er momenteel uurwerken en titanium en zilveren juwelen kopen aan de helft van de prijs, je krijgt 20% korting op klokken, wekkers en parels en 10% korting op gouden juwelen. “De uitverkoop duurt normaal tot 14 augustus”, aldus Fabienne. “Aansluitend neem ik twee weken verlof. In die periode wil ik onder meer gaan schilderen in Roeselare. September heb ik uitgetrokken voor de verhuis, maar er moeten op de nieuwe stek ook nog wat verbouwingen gebeuren. Als alles volgens schema verloopt, hoop ik in oktober in Roeselare te heropenen. Indien er toch wat geschoven wordt met de timing, zal ik eventueel begin september nog even actief zijn vanuit Ardooie.”

Sinds Fabienne de verhuis van Huis Vandendriessche aankondigde op sociale media wordt ze overspoeld door reacties. “De telefoon en de deurbel staan niet stil. Veel Ardooienaars zijn verbaasd. Ze hadden nooit verwacht dat dit nostalgische winkeltje zou verdwijnen. Maar velen vinden het ook spijtig dat ik vertrek. Zelf hoop ik vooral dat mijn klanten me volgen en straks ook vlotjes de weg vinden naar Roeselare. Ze zijn er alvast allemaal hartelijk welkom!”

Meer op https://www.huisvandendriessche.be.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.